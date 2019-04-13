شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تخصص أرقاما للإبلاغ عن الكيانات الوهمية ومنتحلى صفة الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقيب ضياء رشوان وجه خطابات لوزارة الداخلية، للتعميم على السجلات المدنية، بحظر وضع صفة صحفى فى بطاقة الرقم القومى، إلا بعد التأكد من ختم نقابة الصحفيين على استمارات البطاقة.

وأضاف الزناتى، فى تصريحات له، أنه تمت مخاطبة المسئولين والمحافظين لقصر اعتماد الصحفيين على النقابيين، مشيرا إلى أن تلك الخطوة مهمة وجادة لمحاربة هذه الكيانات الوهمية وأن يكون لدى المسئولين سند نقابى مدعوم بموقف نقابة الصحفيين وبناء على طلبها الكيان الشرعى الوحيد المنوط به.

وأشار الزناتى إلى أن الصحفيين أعضاء النقابة فى المحافظات عليهم دور كبير للتواصل مع النقابة وللإبلاغ عن أى كيانات وهمية موجودة فى المحافظات أو منتحل صفة الصحفى حتى تقوم النقابة بالإبلاغ عنهم بشكل مباشر للنائب العام، موضحا أنه تم تخصيص أرقام 25777784 و 25741555 داخلى 2500 للإبلاغ عن الكيانات الوهمية ومنتحلى صفة الصحفى.