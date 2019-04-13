القاهرة - مصراوي:
دعت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الجمعة، لنقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية فورًا تعمل على تكوينها قوى إعلان الحرية والتغيير التي نبعت من عمق الثورة.
وطالبت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، القوات المسلحة السودانية بأن تضمن عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب.
وطالب بيان قوى إعلان الحرية والتغيير، بالتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "بن عوف".. المعارضة السودانية تطالب بحكومة مدنية انتقالية وإضراب شامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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