استغرق 3 ساعات.. تفاصيل اجتماع رؤساء الكنائس لإتمام "الأحوال الشخصية"

مصراوي - كتب- إسلام ضيف:

كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر، تفاصيل اجتماع رؤساء الكنائس المصرية مساء أمس الخميس، لمناقشة تطورات مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

وأوضح طلعت في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الاجتماع استغرق 3 ساعات، وكان مُخصص بشكل كبير لإضافة مقترحات الكنيسة الكاثوليكية إلى مشروع القانون، مستكملًا: "الكنيستان الإنجيلية والأرثوذكسية اتفقتا مسبقاً وصاغا بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المشترك بينهم وتبقت الكنيسة الكاثوليكية".

وأشار المستشار القانوني...