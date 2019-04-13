اليوم الجديد
وجه رئيس المجلس الانتقالي الجديد في السودان عبدالفتاح البرهان، بإطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين.
ودعا البرهان، الذي أدى اليمين الدستورية مساء أمس الجمعة، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الضباط المفرج عنهم إلى اجتماع، كما دعا أيضًا قوى إعلان الحرية والتغيير للاجتماع.
وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عوض بن عوف، أمس، التنازل عن منصبه واختيار، من يثق فيه وفي خبرته وجدارته لهذا المنصب، حيث اختار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفا له.
وقال ابن عوف في بيان عبر...
كانت هذه تفاصيل خبر أول توجيه من رئيس المجلس الانتقالي الجديد بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.