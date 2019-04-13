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أول توجيه من رئيس المجلس الانتقالي الجديد بالسودان

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اليوم الجديد  

وجه رئيس المجلس الانتقالي الجديد في السودان عبدالفتاح البرهان، بإطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين.

ودعا البرهان، الذي أدى اليمين الدستورية مساء أمس الجمعة، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الضباط المفرج عنهم إلى اجتماع، كما دعا أيضًا قوى إعلان الحرية والتغيير للاجتماع.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عوض بن عوف، أمس، التنازل عن منصبه واختيار، من يثق فيه وفي خبرته وجدارته لهذا المنصب، حيث اختار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفا له.

وقال ابن عوف في بيان عبر...

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