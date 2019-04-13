أسامة كمال: صاحب واقعة إجبار الطلبة على خلع ملابسهم شاذ

صدى البلد - عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أسامة كمال، إن ما قام بهد الأستاذ الجامعى في واقعة إجبار الطلبة على خلع ملابسهم داخل المدرجات، فعل شاذ.
وقال كمال مقدم برنامج مساء DMC اليوم الجمعة "ما قام به الأستاذ الجامعي هو شاذ، وشئ صعب، مطالبا بالكشف علي قواه العقلية وإحالته للنيابة العامة وتحويله الى طبيب نفسي'.
من جانبه قال احمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، خلال مداخلة مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC اليوم الجمعة: "سيتم عزله من الوظيفة وسيتم حرمانه من المعاش ومكافأة نهاية...
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