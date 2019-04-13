فرض عقوبات أميركية على 4 شركات شحن و9 سفن تنقل النفط من فنزويلا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض مزيد من العقوبات على شركات شحن تنقل ​النفط​ من ​فنزويلا​، حيث أدرجت على القائمة السوداء أربع شركات وتسع ناقلات قالت إن بعضها نقل الخام إلى كوبا. ولفتت إلى ان "قطاع النفط الفنزويلي يواصل "توفير شريان حياة للنظام غير الشرعي" بقيادة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

وذكرت الوزارة، أن الشركات هي جنيفر نافيجيشن، ليما شيبينغ كورب، ولارج رينغ، وهي شركات مقرها ​ليبيريا​، وشركة بي.بي تانكرز ومقرها ​إيطاليا​.

وأدرجت على القائمة السوداء ناقلة تتبع كل واحدة من الشركات الليبيرية وست ناقلات أخرى مملوكة للشركة الإيطالية.