بالصور.. نجوم الفن والإعلام في عزاء محمود الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيمت مساء أمس، بدار مناسبات المجمع الإسلامي في الشيخ زايد مراسم عزاء الفنان الراحل محمود الجندي.

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم: المؤلف وحيد حامد، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علي بدرخان، الفنان سامح حسين، المخرج محمد فاضل، سيد رجب، ميدو عادل، هشام ماجد، أحمد حلاوة، الفنان محمد ثروت، أيمن عزب، وائل إحسان، حسام داغر، المخرج أحمد البدرى، إيهاب فهمى، المخرج أحمد نادر جلال، الإعلامى عمرو الليثى، الشيخ على جمعة.

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كما حضر: منى زكي، منة شلبي، دنيا وإيمي سمير غانم، هنا شيحة، رانيا محمود ياسين، إيمان العاصي، نجوى فؤاد، ماجدة زكي شهيرة، وفاء عامر، هالة فاخر، شيماء سيف، شيرين، فردوس عبدالحميد، هالة صدقي، الإعلامية بوسي شلبي، سهر الصايغ، صابرين، شيري عادل، دلال عبدالعزيز، رجاء الجداوي، سلوى عثمان، هنادي مهنا، إنجي وجدان.

وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود الجندي ظهر الخميس الماضي، من مسجد الشيخ عبدالحكم في أبو المطامير بالبحيرة وأدى المئات من أهالي بلدته صلاة الجنازة على جثمانه، وسط حضور لعدد من الفنانين.

وتوفي الفنان محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، واستمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.