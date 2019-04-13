زعيم كوريا الشمالية يبدي استعداده لعقد قمة ثالثة مع ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون استعداده للمشاركة في قمة ثالثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم السبت.

وقال كيم في خطاب أمام مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) أمس الجمعة إنه "سينتظر بصبر" حتى نهاية العام حتى تتخذ واشنطن "قرارات شجاعة" بشأن المفاوضات قبل اتخاذ قرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية رسمية.

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وأكد كيم أن علاقته الشخصية مع ترامب لاتزال "ممتازة"، على الرغم من انتهاء اجتماعهما الثاني في هانوي في فبراير بشكل مفاجئ دون إحراز تقدم يذكر بشأن البرنامج الكوري الشمالي للأسلحة النووية وتخفيف العقوبات.

وقال ترامب أمس أول الخميس إنه يعتقد أن إمكانية عقد قمة ثالثة مع كيم تظل واردة، لكنه حذر من أن المفاوضات لن تتحرك بسرعة.

وعقد ترامب وكيم اجتماعهما الأول في سنغافورة في يونيو الماضي.