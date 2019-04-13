فحص 154 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الدكتورة السيدة علي مشرف، وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس الجمعة، انتهاء المديرية من فحص 154582 مواطنا في مبادرة 100 مليون صحة حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 12 أبريل 2019.

وأكدت مشرف، في بيان، تحقيق نسبة 103% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية، وحتى نهاية أمس الجمعة، من المبادرة والذي جري مسح 122 مواطنًا في اليوم الرابع والأربعين فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجري تحقيق نسبة 73% من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، كما أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

ولفتت إلى بدء فحص اللاجئين والأجانب المقيمين علي أرض المحافظة، ضد فيروس سي فقط اعتبارًا من السبت 13 أبريل الجاري وحتى نهاية الحملة.​