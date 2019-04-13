"جنايات الجيزة" تحاكم متهمين باستعراض القوة والتجمهر بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة قصر النيل، في القضية المقيدة برقم 2038 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامي زين الدين.
المتهمون هم؛ أحمد محمد مصطفي محمود، وعبد الله يونس محمد رحيم.
كانت النيابة العامة، أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل، واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
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