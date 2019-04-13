"سانا": انفجارات في ريف حماة والدفاعات تتصدى لصواريخ معادية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365) أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، سماع دوي انفجارات قرب مدينة مصياف في ريف حماة. وأوضحت الوكالة، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في أجواء المدينة. هذا ولم تذكر وكالة الأنباء الرسمية مصدر الهجمات.

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