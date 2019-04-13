مؤتمر "الرياضة ثقافة وطن" يدعو للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - العريش- أ ش أ:

دعا المؤتمر العلمى الدولى الرابع الذى تنظمه كلية التربية الرياضية جامعة العريش المنعقد فى بورتو السخنة خلال الفترة من 11 الى 13 أبريل الجارى بعنوان: "الرياضة ثقافة وطن ، بالتعاون مع قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، وتحت رعاية مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه المقترحة، مع تأكيد موافقتهم من هذه التعديلات.

وأصدر المؤتمر عددا من التوصيات للنهوض بالتربية الرياضية فى الجامعات والمدارس منها إعادة النظر في اللوائح المعمول بها حاليا بكليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية والبالغ عددها ٢٧ كلية بما يتماشى مع دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير اللوائح بما يتماشى مع دعوته بأن تكون الرياضة أمنا قوميا وتأكيده علي أن تكون الرياضة ثقافة وطن.

وضمن التوصيات، جعل مادة التربية البدنية مادة إجبارية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي (الإعدادي ـ والثانوي) تتطلب تقدير الدرجات للطالب كمادة نجاح ورسوب، إدراج مقرر التربية الرياضية كمتطلب إجباري لجميع طلاب الجامعات المصرية بواقع ساعتين أسبوعيا، تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجي كليات الطب والهندسة بأقسام العلوم الحيوية وأقسام علوم الحركة بكليات التربية الرياضية، تطوير مناهج الطلاب بكليات التربية الرياضية حتى تتناسب مع رؤية الدولة ٢٠٣٠ والتي تبنتها الحكومة المصرية.

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