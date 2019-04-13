التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ في مدينة حماة

ذكر التلفزيون السورى، اليوم السبت، أنه جرى سماع دوى انفجارات بمنطقة مصياف فى ريف حماة. دوى انفجارات بمنطقة مصياف فى ريف حماة. وقال إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية فى المنطقة.

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