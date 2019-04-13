شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السودانية: مقتل 16 بأعيرة طائشة والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم الشرطة السودانية، مقتل 16 شخصا، يومي الخميس والجمعة، بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات التى تشهدها البلاد حاليًا.

وكان مئات الآلاف من المتظاهرين احتشدوا بالشوارع المحيطة بمجمع وزارة الدفاع في وسط العاصمة السودانية الخرطوم أمس الجمعة.