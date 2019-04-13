شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريون: نرفض انتخابات مزورة والان نبدء بالتفاصيل
وقبل ساعتين من الموعد المقرر لانطلاق المسيرة، تجمع الآلاف في وسط العاصمة، في حين يتابع الجانبان الوضع عن كثب لمعرفة حجم التحرك.
فمن جهة يعتزم النظام مواصلة العمل ضمن إطار الدستور لانتخاب رئيس جديد خلال 90 يوما، في حين يطالب المتظاهرون والمجتمع المدني بتشكيل مؤسسات انتقالية لضمان انتقال فعلي.
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