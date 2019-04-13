شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: السودانيون يقررون من يقودهم والان نبدء بالتفاصيل

علقت الولايات المتحدة أمس، المحادثات مع السودان بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين بعدما أطاح الجيش بالرئيس المخلوع، مشددة على ضرورة اختيار الشعب لمن يقوده في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية: إنها تدعم الديمقراطية والسلام في السودان وتعتقد أنه ينبغي أن تكون الفترة الانتقالية المتاحة للشعب السوداني أقل من عامين.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي: ينبغي أن يقرر الشعب السوداني من يقوده في مستقبله.

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وأضاف: الشعب السوداني كان واضحا في أنه يطالب بعملية انتقالية بقيادة مدنية، ينبغي السماح له بذلك في فترة أقل من عامين من الآن.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في 1997 وشملت حظرا تجاريا وتجميد الأصول الحكومية؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، كما فرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت: إنه تواطؤ في العنف في إقليم دارفور.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم تقديم البشير إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الفظائع التي ارتكبت في دارفور، قال بالادينو: نعتقد أن ضحايا دارفور يستحقون العدالة، وأن المحاسبة ضرورية لتحقيق سلام دائم هناك.