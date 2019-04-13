شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات تغيثان الشعب الإيراني إنسانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، أمس، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخرا.

وفي تصريح مشترك، أشارت الهيئتان إلى أن هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني.

وتبحث كل من الهيئتين السعودية والإماراتية حاليا الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة، حسبما ذكرت الجمعة «وام».

يذكر أن السيول اجتاحت العديد من محافظات البلاد إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة الأخيرة خاصة في محافظات مازندران وكلستان (شمال) ولرستان (غرب) وخوزستان (جنوب غرب) وفارس (جنوب)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة نحو 800 آخرين، فضلا عما خلفته من أضرار مادية كبيرة جدا بالكثير من الوحدات السكنية والمرافق المختلفة في المدن والقرى التي اجتاحتها فضلا عن ممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية.