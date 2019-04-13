الشرطة السودانية: مقتل 16 متظاهرا خلال يومين بأعيرة نارية طائشة

قال اللواء هاشم علي عبدالرحيم المتحدث باسم الشرطة السودانية، السبت، إن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا يومي الخميس والجمعة "بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات".



وأضاف المتحدث باسم الشرطة، خلال بيان، أن المباني الحكومية والخاصة تعرضت لهجمات أيضا من جانب مخربين.



وأشار اللواء هاشم علي إلى أن تحقيقات الشرطة الجنائية أشارت لإصابة 20 شخصا أيضا بأعيرة نارية طائشة.

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ولفت المتحدث إلى "استمرار الاعتصام بشارع النيل والجامعة وتقاطع المنديل وسط الخرطوم"، مشيراً إلى أن "الاعتصامات والتجمهرات أثرت على حركة السير وتسببت في ازدحام كثيف وسط الخرطوم".

وفي وقت لاحق أمس الجمعة، تنحى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عوض بن عوف، بعد يوم واحد من إعلانه عزل الرئيس عمر البشير.



وأعلن بن عوف التنازل عن منصبه واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلفا له، ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل البشير الذي حكم البلاد منذ 30 عاما.

