الجيش السوداني والحراك الشعبي.. بطولات أبعد كثيرا من اقتلاع رأس النظام

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ‎لم يكتف الجيش السوداني بإعلان انحيازه الكامل للحراك الشعبي بـ"اقتلاع" نظام الرئيس عمر البشير، وإنما ذهبت بطولاته لما هو أبعد من ذلك بكثير. بطولاتٌ إنسانية ستظل محفورة في قلوب السودانيين لمست وجدانهم وبرهنت وطنية متجذرة بالفعل قبل القول.

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