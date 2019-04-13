انت الان تتابع ترامب: ندرس وضع المهاجرين غير الشرعيين في مدن مؤمنة للاجئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد أمريكي كعادته اليوم الجمعة إلى حسابه على تويتر للكشف عن إجراء دراسة فى الوقت الحالى حول وضع المهاجرين غير الشرعيين في مدن تمثل ملاذات مؤمنة للاجئين ، بعدما أشار إلى عدم رغبة الديمقراطيين في تغيير "قانون الهجرة الأمريكي الخطير للغاية".

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن اليسار المتطرف يبدو أنه يتبنى سياسة الحدود المفتوحة وسياسة الأذرع المفتوحة، وأن ذلك يسعدهم للغاية، منوها إلى أن هذه السياسة تعرض الولايات المتحدة في خطر. وتعهد بأنه لن يسمح بحدوث ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان للصحفيين إن الوزارة لم تتلق طلبا من أجل أن يقدم الجيش الأمريكي المزيد من الدعم بشأن الحدود الأمريكية مع المكسيك، لكنه عبر عن توقعه للقيام بمثل هذا الدور.