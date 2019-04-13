شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: أرسلنا تقارير تكشف إرهاب الإخوان لمنظمات حقوقية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن منظمات المجتمع المدنى فى مصر تواصل مخاطبة برلمانات وأصحاب القرار وحقوقين فى دول أمريكا وبريطانيا وألمانيا، لحظر جماعة الإخوان الإرهابية، وتصنيفها جماعة إرهابية، مؤكدة أن مخاطبة أصحاب القرار فى هذه الدول يكون مبنيا على تقارير تكشف جرائم هذه الجماعة الإرهابية التى ارتكبتها فى حق الشعب المصرى.

وأضافت رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن التقرير المرسل لهم يؤكد أن الجماعة الإرهابية هى أساس انتشار تنظيمات الإرهاب فى مختلف الدول العربية ودول العالم، حيث هذه التنظيمات نشأت من جماعة الإخوان، مؤكدة أن الحملة الشعبة الممثلة من حقوقين مصريين مستمرة فى كشف فضائح هذه الجماعة الإرهابية داخليا وخارجيا.