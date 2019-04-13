«ناسا» تطلق اسم طالب سعودى على كويكب مكتشف حديثاً

أطلقت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» اسم طالب سعودى يدعى فيصل الدوسرى. على أحد الكويكبات الصغيرة المكتشفة حديثا تكريما لجهوده العلمية فى مجال البحوث.
وأطلقت ناسا اسم Aldosarry 34559 على الكويكب الجديد، كإضافة جديدة لسلسلة الكويكبات الممنوحة من ناسا للطلاب الذين حققوا إنجازاً علمياً فى معرض انتل الدولىللعلوم والهندسة.
وقدم فيصل الدوسرى طالب فى جامعة UC Berkeley الأمريكية، بحثاً عن تصنيع هرمونات نباتية للاستخدامات الزراعية فى معرض انتل آيسف 2018، وحقق عدة إنجازات بحصوله على المركز الثانى فى مجال علوم النبات وحصل على جائزة خاصة
وجاء اختيار «ناسا» لاسم الطالب فيصل الدوسرى للتعريف بالكويكب الصغير ليكون ثالث سعودى يطلق اسمه على أحد الكويكبات بعد الطالب عبدالجبار الحمود 2016، والطالبة فاطمة الشيخ 2017.
وبعد الطالب فيصل الدوسرى أحد طلاب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع والتى قدمت له الرعاية الكاملة منذ مشاركته فى معرض تصفيات إدارة التعليم بالظهران فى مجال علوم الحاسب الآلى 2014.
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