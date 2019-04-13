"العالمي للتسامح والسلام" يمنح وسامه لشعب نيوزيلندا

ويلينغتون (الاتحاد)

منح المجلس العالمي للتسامح والسلام وسامه الأعلى للتسامح والسلام للشعب النيوزيلندي، تقديراً لموقفه الحضاري وتفاعله التاريخي والإيجابي بعد الحادث الإرهابي، الذي استهدف مصلين بمسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية بتاريخ 15 مارس الماضي. وسلم أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الوسام لرئيس البرلمان النيوزلندي تريفر ملارد، نيابة عن الشعب النيوزيلندي الكبير، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام لنيوزيلندا. وقال أحمد بن محمد الجروان إن هذا الوسام يأتي تقديراً لردة فعل القيادة والحكومة والشعب النيوزلندي والتي نالت إعجاب واستحسان العالم بأسرة، ووقفتهم الصارمة ضد الإرهاب والتعصب والعنصرية، وما اتخذته الحكومة النيوزيلندية والشعب النيوزيلندي من إجراءات فورية وتفاعلات رسمية وبرلمانية وشعبية مع الحادث المؤسف، تضامناً مع أسر الضحايا، وتأكيداً على قيم التسامح والسلام والعيش المشترك، ورفض التطرف والإرهاب. وأكد أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يضطلع بدور كبير في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم، ويعتبر تقدير مثل هذه المواقف التاريخية من أهم آليات زرع السلام التي يعمل عليها المجلس، مثمناً دور الشعب النيوزيلندي في دعم ونشر التسامح والسلام.

من جانبه شكر ملارد الجروان والمجلس العالمي للتسامح والسلام نيابة عن الشعب النيوزيلندي على هذه المبادرة التاريخية، مقدراً دور المجلس في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم، ومؤكداً دعمه ودعم برلمان بلاده لأهداف المجلس العالمي للتسامح والسلام. بعد ذلك قام وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، بزيارة جامعة فكتوريا بالعاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، حيث تم استقبال الوفد من قبل إدارة الجامعة، التي أعربت عن سعادتها الكبيرة بالزيارة التي تأتي في وقت مهم للغاية للتأكيد على أهمية قيم التسامح والسلام، مؤكدين على دعمهم للمجلس ورغبتهم الكبيرة في العمل المشترك معه دعماً للتسامح والسلام حول العالم. كما زار وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام مدينة كرايستشيرش التي وقع فيها الحادث الإرهابي والتقى عمدة البلدية بالمدينة، الذي أبدى سعادته بالزيارة، مقدراً عالياً هذه المبادرة لدعم التسامح والسلام حول العالم، وزار الوفد المسجدين اللذين شهدا الحادث الإرهابي الأليم، والتقى ببعض المصابين. كما زار وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام جامعة كانتربوري، بكرايستشيرش، والتقى إدارتها التي أشادت بزيارة المجلس مبدية استعدادها وحماسها للعمل مع المجلس لما فيه خدمة مساعي التسامح والسلام حول العالم.