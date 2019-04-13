بغداد تتسلم دفعة قوامها 200 "داعشي" من "قسد"

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بتسلم السلطات العراقية المختصة دفعة جديدة من عناصر «داعش» المعتقلين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، وذلك بعد تسلم بغداد خلال الأسابيع الماضية، التي أعقبت دحر فلول التنظيم في آخر جيوبه بمنطقة الباغوز في شرق سوريا، مئات الإرهابيين وبينهم 13 فرنسياً وافقت بغداد على محاكمتهم. ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن المصدر نفسه، قوله: «الفرقة الثامنة في الجيش العراقي استلمت، أمس، ما لا يقل عن 200 عنصر من (داعش) كانوا محتجزين لدى القوات المعروفة بـ(قسد)»، مرجحاً أن تكون مع هذه الدفعة بعض عوائل مسلحي التنظيم الإرهابي. وأضاف: «العناصر تم نقلهم إلى قاعدة عسكرية، ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى العاصمة بغداد للتحقيق معهم ومحاكمتهم».

من جانب آخر، أكد صباح النعمان، الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أن قواته التي أطلقت عملية عسكرية واسعة للقضاء على فلول «داعش» وخلاياه النائمة بمنطقة تلال حمرين الوعرة، أمس الأول، بدعم طيران الجيش والتحالف الدولي، تمتلك «رؤية واضحة» لأماكن وجود وحركة الإرهابيين من خلال عمليات الرصد والمتابعة.

وأبلغ النعمان موقع «السومرية نيوز» بأن جهاز مكافحة الإرهاب لديه «صورة متكاملة حول أماكن وجود الدواعش وتحركاتهم ومن يدعمهم، وسنحبط كل محاولاتهم البائسة بإعادة إنتاج مناطق آمنة لهم في الجبال والوديان والصحراء وفي كل شبر من أرض العراق». وأضاف النعمان أن «عملية تلال حمرين، تم الإعداد والتخطيط لها منذ فترة ليست قصيرة، والمعلومات الاستخبارية كانت متواصلة قبل وأثناء وبعد العملية». وأوضح أنه تم تدمير كهوف وملاذات للعصابات «الداعشية» الإرهابية والعثور على إصدارات عديدة، طابعات وحاسبات ووثائق مهمة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال 3 إرهابيين في مدينة الموصل. وقالت في بيان، إن «مفارز استخبارات شرطة كهرباء الشمالية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات بالوزارة، واستناداً لمعلومات استخباراتية، ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة وهم مطلوبون بجرائم إرهابية، والانتماء لعصابات (داعش)»، مشيرة إلى أن التعرف عليهم تم من خلال التحقيقات مع موقوفين آخرين في المدينة. وأضافت الوزارة أن المفارز ضبطت عبوتين ناسفتين، ومسطرتي تفجير، وقنبرتي هاون عيار 120ملم، مشيرة إلى رفع المواد المتفجرة وإحالة المتهمين للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.

وفي تطور مواز، شرعت الفرق المتخصصة التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد، أمس، بفتح مقبرتين جماعيتين تضمان رفات عدد من الأكراد اليزيديين ممن قتلوا على أيدي عناصر «داعش» بعد سيطرته على قضاء سنجار منتصف 2014.

وبدأت تلك الفرق بعملية حفر وتنقيب للمقبرتين الجماعيتين في قرية كوجو بقضاء سنجار، حيث من المتوقع العثور على رفات العشرات من الضحايا اليزيديين. وفي آخر إحصائية للمديرية العامة للشؤون اليزيدية بوزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان، فإن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن بلغ 71 مقبرة جماعية، إضافة إلى العشرات من مواقع المقابر الفردية. وأدّى سقوط مدينة الموصل بقبضة التنظيم الإرهابي في 2014، وتمدده في مناطق شاسعةٍ من شمال العراق بينها منطقة سنجار، إلى قتل «داعش» المئات من الأقلية اليزيدية، وسبي آلاف النساء والأطفال، ما زال نحو 3 آلاف منهم مجهول المصير.