شهيد و50 جريحاً في مواجهات شرق غزة

غزة، رام الله (الاتحاد) أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس، عن استشهاد الطفل الفلسطيني ميسرة موسى علي أبوشلوف (15 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال القطاع، وإصابة 50 فلسطينياً بالرصاص الحي أربعة منهم إصابتهم خطيرة، واختناق العشرات، بينهم أربعة من الطواقم الطبية، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في «مسيرة العودة» شرق القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل فتحت نيران أسلحتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الشبان والفتية الذين تجمعوا على مقربة من السياج الفاصل شرقي القطاع استعداداً للمشاركة في المسيرات الأسبوعية، ما أدى إلى استشهاد الطفل أبو شلوف وإصابة 50 مواطناً بالرصاص الحي أربعة منهم جروحهم بليغة، واختناق العشرات.

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