بارجات التحالف تستهدف معسكراً حوثياً في حجة.. والجيش يحبط هجوماً بتعز

بسام عبدالسلام، وكالات (عدن، صنعاء)

استهدفت بارجات التحالف العربي مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محافظة حجة،

فيما استهدفت الميليشيات مقر اجتماعات الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، كما أحبط الجيش اليمني هجوماً حوثياً في محافظة تعز، وحولت الميليشيات الإرهابية الأحياء المدنية المكتظة بالسكان في صنعاء إلى ثكنات مسلحة ومخازن للأسلحة والمتفجرات.

وقصفت بارجات التحالف العربي بكثافة أهدافاً وثكنات لميليشيات الحوثي في منطقة «المحاترة» شرقي مديرية «عبس» بمحافظة حجة. وتركز القصف على أحد المعسكرات التدريبية للميليشيات شرق المديرية، وثكنات أخرى في المنطقة ذاتها. وأسفر القصف الصاروخي عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى تدمير ثكنات، بما فيها من أسلحة.

وفي السياق، استهدفت ميليشيات الحوثي، أمس، مقر اجتماعات الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار التي ترأسها الأمم المتحدة في الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية وحكومية أن ميليشيات الحوثي قصفت، مساء أمس، بصاروخ كاتيوشا مقر لجنة إعادة الانتشار في المناطق المحررة شرقي مدينة الحديدة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على استهداف المقر بقذائف هاون.

إلى ذلك، أفشلت قوات الجيش اليمني، هجوماً لميليشيات الحوثي غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وتصدت قوات الجيش لهجوم الميليشيات على منطقتي «الأكمة العليا»، و«حذران» غربي المحافظة، بعد مواجهات، لاذت على إثرها عناصر الميليشيات بالفرار. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وفي سياق آخر، حولت ميليشيات الحوثي الأحياء المدنية المكتظة بالسكان في العاصمة صنعاء إلى ثكنات مسلحة ومخازن للأسلحة والمتفجرات وحولت المنازل والمدارس ودور العبادة إلى مخازن أسلحة ومصانع لتصنيع المتفجرات والألغام التي تستخدمها في حربها على الشعب اليمني منذ انقلابها في 21 سبتمبر 2014. وكشفت مصادر خاصة لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني، عن معلومات خطيرة حول انفجار مدرسة «الراعي» للبنات في حي «سعوان» شرق العاصمة صنعاء. وقالت المصادر إن معمل صناعة المتفجرات المحلية، الذي انفجر داخل حوش مدرسة الراعي للبنات كانت الميليشيات الحوثية قد اقتطعته من مباني المدرسة وفتحت له باباً سرياً مستخدمة الطلاب دروعاً بشرية، وأن الانفجار لم يكن في هنجر بجوار المدرسة كما قيل. وخلفت التفجيرات مقتل 18 مدنياً وجرح 100 مدني معظمهم من الطالبات إضافة إلى الأضرار التي تحدثها التفجيرات لممتلكات الأهالي بسبب استحداث مستودعات ورش الألغام والمتفجرات وسط الأحياء السكنية وتخزين الأسلحة في المدارس والجامعات ودور العبادة.

ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إلى القيام بواجبها وكشف مرتكبي جريمة سعوان للرأي العام وتقديم ملفاتهم للقضاء.