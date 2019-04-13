عون: حق لبنان العمل على استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

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وجاء الوفد للاطلاع على الأوضاع في لبنان وعلى موقف الدولة اللبنانية من التطورات الأخيرة لاسيما في مجال معالجة أزمة اللاجئين السوريين.
وأعلن الرئيس عون "التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701،" منوهاً "بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوة حفظ السلام في جنوب لبنان التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) مما حقق استقراراً على طول الحدود الجنوبية ما زال قائماً منذ 13 عاما".
وحول عودة اللاجئين السوريين، جدد الرئيس عون "التأكيد على موقف لبنان من ضرورة عودة هؤلاء النازحين الى المناطق الآمنة في سورية والتي باتت مساحتها كبيرة"، شارحاً التداعيات السلبية التي أحدثها تدفق النازحين إلى لبنان على مختلف القطاعات.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع في مارس الماضي إعلاناً باعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1981. ورفضت الدول العربية قرار ترامب وعارضه أعضاء في مجلس الأمن الدولي.