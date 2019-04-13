كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عون: حق لبنان العمل على استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون أن قسماً من هضبة الجولان يضم أراض لبنانية، هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ولبنان يرفض جعلها تحت السيادة الإسرائيلية، ومن حقه العمل على استعادتها بكل السبل المتاحة.

جاء ذلك خلال استقباله قبل ظهر الجمعة، في قصر بعبدا الرئاسي وفداً أمريكياً ضم نائب رئيس مؤسسة الأمم المتحدة، بيتر ييو، وأعضاء من الكونغرس الأمريكي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وجاء الوفد للاطلاع على الأوضاع في لبنان وعلى موقف الدولة اللبنانية من التطورات الأخيرة لاسيما في مجال معالجة أزمة اللاجئين السوريين.

وأعلن الرئيس عون "التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701،" منوهاً "بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوة حفظ السلام في جنوب لبنان التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) مما حقق استقراراً على طول الحدود الجنوبية ما زال قائماً منذ 13 عاما".

وحول عودة اللاجئين السوريين، جدد الرئيس عون "التأكيد على موقف لبنان من ضرورة عودة هؤلاء النازحين الى المناطق الآمنة في سورية والتي باتت مساحتها كبيرة"، شارحاً التداعيات السلبية التي أحدثها تدفق النازحين إلى لبنان على مختلف القطاعات.