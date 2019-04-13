كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية والتغيير بالسودان تدعو لإضراب شامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، إلى إضراب شامل حتى نقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية.

وطالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان لها، مساء الجمعة، بإلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثل الشعب السوداني.

وخاطبت قوى إعلان الحرية والتغيير، القوات المسلحة بأن تضمن عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وتدعو قوى إعلان الحرية والتغيير، للتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب.