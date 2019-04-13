ترامب يدرس إرسال المهاجرين إلى "مدن الملاذ"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يدرس "جدياً" إمكانية إرسال المهاجرين غير الشرعيين المقبوض عليهم، إلى "مدن الملاذ"، وهي المناطق التي يحكمها الديمقراطيون، والتي لا تخصص موارد لملاحقة المهاجرين.

وأوضح "نظراً لأن الديمقراطيين لا يريدون تغيير قوانين الهجرة الخطرة خاصتنا، فنحن ندرس، كما قيل، جدياً فكرة إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى مدن الملاذ فقط"، وذلك عبر تغريدة له على موقع تويتر.

وتابع "يبدو أن اليسار المتشدد ينتهج دائماً سياسة الحدود والأذرع المفتوحة، هذا يجعلهم بالطبع سعداء للغاية".

تأتي تغريدة ترامب بعد ساعات من كشف صحيفة "واشنطن بوست" عن هذه الخطة، وأن البيت الأبيض أكد أن هذه الفكرة مستبعدة.

ووفقا للصحيفة، فإن الخطة تتضمن نقل المهاجرين تحت مراقبة أفراد شرطة الهجرة إلى المدن أو المقاطعات التي يحكمها الديمقراطيون والذين يقررون حماية المهاجرين ويرفضون إبلاغ السلطات الفيدرالية بالوضع القانوني للأشخاص المقبوض عليهم.