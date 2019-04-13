كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس: الاحتلال لن يطول والمتآمرون إلى زوال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس لن تكون وحدها والشعب الفلسطيني لن يبقى وحده في مواجهة الاحتلال.

وقال الرئيس عباس، في خطاب متلفز ألقاه خلال إطلاق فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019، اليوم الجمعة، في أريحا:” إن الشعب الفلسطيني ينهض من بين ركام النكبات والمؤامرات، لكي يستعيد وجوده وهويته وحقوقه، ولكي يؤكد للعالمين أنه ما ضاع حقٌ وراءه مطالب”.

Advertisements

وأضاف “ها هو شعب فلسطين، ومن ورائه ملايين العرب والمسلمين وأحرار الكون، يقف كالطود الأشم في وجه صفقة العار التي تريد أن تنتزع القدس من قلوبنا وعقولنا وواقعنا“.

وأكد الرئيس أن المؤامرة والمتآمرين إلى زوال، وأن ليل القدس لن يطول، ولا يجوز أن يطول، بل لا يجوز أن يبقى، وأن الواجب الخالد بأن تبقى قناديل القدس مسرجة بأهلها ومن وراءهم من أبناء أمتنا العظيمة.

ودعا الرئيس الأشقاء والأصدقاء في مشارق الأرض ومغاربها إلى شد الرحال إلى القدس، وشراء ساعة رباط فيها وفي أكنافها، “فذلك خيرٌ من الدنيا وما فيها.