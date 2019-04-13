كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوى من المعارضة السودانية ترحب بقرار تنحي عوض بن عوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رحبت قوى من المعارضة السودانية، بقرار تنحي رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عوض بن عوف وتؤكد تصميم الشعب على التغيير.
وأشارت المعارضة إلى أن تنحي رئيس المجلس الانتقالي يعود لتصميم الشعب السوداني على التغيير.
وقال الفريق أول عوض بن عوف في بيان موجه للأمة: "أعلن تنازلي عن منصبي وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري".
كما أعلن عن تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا "حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد".
يأتي ذلك في وقت يحتشد فيه مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع المحيطة بمقر القوات المسلحة وسط الخرطوم، في تحد واضح لقرارات المجلس الانتقالي بفرض حالة الطوارئ، وحظر التجول من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا.