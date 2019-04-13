كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوى من المعارضة السودانية ترحب بقرار تنحي عوض بن عوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت قوى من المعارضة السودانية، بقرار تنحي رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عوض بن عوف وتؤكد تصميم الشعب على التغيير.

وأشارت المعارضة إلى أن تنحي رئيس المجلس الانتقالي يعود لتصميم الشعب السوداني على التغيير.

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