على طريقة الأفلام الهوليودية.. سرقة وكالة بنكية  بورزازات

استيقظت جماعة ترميكت إقليم ورزازات، صباح اليوم الجمعة، على واقعة سرقة وكالة بنكية معروفة من طرف 4 شبان مجهولين، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وذلك بطريقة شبهها المتفاعلون مع الحادث بالأفلام الهوليودية.

وعلم “اليوم24” أن مستخدمي الوكالة البنكية المعنية فوجئوا حوالي الساعة الثامنة صباحا بهجوم أربعة شبان، حاملين أسلحة بيضاء، والذين سيطروا على بناية الوكالة، وسرقوا منها مبالغ مالية مهمة، بعد أن ربطوا يدي حارس الأمن الخاص بشريط سميك، رفقة موظف الوكالة، وهددوهما في حالة طلب النجدة، أو الصراخ.

وفور إخطارها بالأمر، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، واستمعت إلى حارس الأمن الخاص، والموظف المذكور، وباشرت تحرياتها من أجل إيقاف المشتبه فيهم.