قدم الثنائي الكوميدي “الشلاهبية”، ليلة أمس الخميس، أول عرض احترافي في مسيرتهما، ضمن فعاليات مهرجان أسفي للضحك.
عرض “الشلاهبية” حمل عنوان “راجل ونص”، واعتبراه فرصة لإبراز ما في جعبتهما، معبرين عن سعادتهما بتفاعل جمهور مدينتهما أسفي، مع ما قدماه على خشبة المسرح.
وتطرق ثنائي الشلاهبية، في عرضهما لمجموعة من المواقف، التي تعيشها الطبقة الشعبية من المجتمع المغربي، بطريقة ساخرة، جعلت الجمهور يتفاعل معهما، طوال فقرات العرض، الذي امتد إلى حوال ساعة ونصف الساعة.
ويعتبر ثنائي الشلاهبية من خرجي برنامج اكتشاف المواهب “ستاند آب” في دورته لسنة 2017، وخصصا انتاجاتهما الفنية لـ”الويب” في الفترة الحالية، في ظل غياب عروض للمشاركة في سهرات، أو انتاجات تلفزية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد “ستاند آب”.. ثنائي الشلاهبية يقدمان أول عرض كوميدي خاص بهما في مهرجان أسفي للضحك – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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