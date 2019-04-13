الخرطوم.. السودانيون يحتفون بتنحي بن عوف يوما بعد إطاحته بعمر البشير

نزل الآلاف من المتظاهرين السودانيين إلى شوارع عاصمتهم الخرطوم قبل قليل تعبيرا عن احتفاءهم بقرار عوض بن عوف رئيس المجلس العسكري الإنتقالي تنحيه عن المنصب الذي جاء إليه عبر الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ورغم أن الإعلان لم يكن إلا في ساعة متأخرة من الليل فقد احتشد المتظاهرون أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم رافعين شعار “ثوار أحرار نكمل المشوار” احتفاءا بتنحي بن عوف.

وكانت مدن السودان قد شهدت مظاهرات حاشدة رفضا للإجراءات التي قررها المجلس العسكري الذي شكله بن عوف رفقة القادة العسكريين لإدارة البلاد في فترة انتقالية حددها في عامين.

ومساء اليوم أعلن بن عوف، تنحيه عن قيادة المجلس ، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية رئيسا له.

وقال “بن عوف” في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له.

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كما أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلا له.

ويأتي إعلان التنحي لـ”بن عوف” بعد أقل من يوم على أدائه اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، إثر قيام الجيش بعزل الرئيس عمر البشير.

ومساء أمس الخميس، أعلن “بن عوف” عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

كما أعلن إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر حظر تجوال ليلي.