في أول تصريح له بعد القرعة.. رونار: “مجموعتنا صعبة.. نعرف خصومنا ويجب أن نستعد جيدا”

أقر الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، بصعوبة مهمة “الأسود” في دور مجموعات كأس إفريقيا للأمم 2019، والتي أوقعته اليوم الجمعة، مع كل من الكوت ديفوار، جنوب إفريقيا، وناميبيا.

وقال رونار، في تصريح لقناة “بي إن سوبرت” قبل قليل، إن “القرعة وضعت المغرب في أصعب مجموعة في المنافسة، سنواجه منتخبات لديهم خبرة كبيرة في المنافسة ويملكون عناصر متميزة، وأعتقد أن مهمتنا لن تكون سهلة”.

وأضاف المدرب الفرنسي: ” الآن نحن نعرف خصومنا، وسنركز الآن على التحضير للمنافسة ودراسة كل خصم على حدة، حتى نكون جاهزين لهذه التظاهرة، أعرف ناميبيا جيدا بحكم أني سبق لي وأن دربت زامبيا، كما أعرف الكوت ديفوار أيضا”.

ولم يجب رونار بشكل صريح عن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني الخاص لهذه التظاهرة، لكنه أكد على أن ” رئيس الجامعة يوفر لنا جميع الظروف من أجل الاستعداد بشكل جيد لهذه المنافسة، وسوف نستعد بشكل جيد”.