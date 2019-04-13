سيكون على المنتخب المغربي احتلال المركز الأول في مجموعته الرابعة، التي جمعته مع كل من الكوت ديفوار، جنوب إفريقيا وناميبيا، إن هو أراد تفادي مواجهة عملاقي الكرة الإفريقية، غانا والكاميرون.
وستلاقي المنتخبات المتأهلة عن هذه المجموعة الرابعة، منتخبات المجموعة السادسة، التي تتألف من كل من الكاميرون، غانا، بينين، وغينيا بيساو.
وكان عشاق الكرة الإفريقية، قد تعرفوا مساء اليوم، على المجموعات الستة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام شهر يونيو المقبل في مصر، وستكون على الشكل التالي:
المجموعة الأولى: مصر – زيمباوي – أوغندا – الكونغو الديموقراطية –
المجموعة الثانية: بوروندي – مدغشقر – غينيا كوناكري – نيجيريا
المجموعة الثالثة: تانزانيا – كينيا – الجزائر – السينيغال
المجموعة الرابعة: ناميبيا – جنوب إفريقيا – الكوت ديفوار – المغرب
المجموعة الخامسة: أنغولا – موريتانيا – مالي – تونس
المجموعة السادسة: غينيا بيساو – بنين – غانا- الكاميرون
كانت هذه تفاصيل خبر لتفادي غانا والكاميرون.. “الأسود” مطالبون بتصدر مجموعتهم الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.