انت الان تتابع تفاصيل خبر السودان: بن عوف يتنحى والبرهان "رئيساً".. والشعب يرفض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 12:48 صباحاً - تنازل وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، مساء الجمعة، عن منصبه واختار الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري، وهو الذي رفضته قوى إعلان الحرية والتغيير، وطالبت بتنحي النظام ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية فوراً.

وأعلن بن عوف في مؤتمر صحفي إعفاء نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كمال بشير من منصبه.

وأوصى بن عوف بالوصول العاجل للحلول في السودان، وذلك بعد ساعات من عزل الرئيس عمر البشير.

بدورها، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان مشترك، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة/ السبت، رفضها تعين عبد الفتاح برهان رئيساً للمجلس العسكري وتعتبره امتداداً للرئيس المعزول عمر البشير، مؤكدة على أن مطالب الثورة لا تقبل المساومة أو التلاعب.

وقالت القوى، التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الإجماع الوطني، ونداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض: "يجب نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية فوراً تعمل على تكوينها قوى إعلان الحرية والتغيير التي نبعت من عمق الثورة العظيمة، وهذه المطالب ليست منّة أو صدقة ننتظر أن تُمنح؛ وهي حقوقنا التي ناضلنا من أجلها والشعب السوداني أصحاب القول الفصل بها".

وأضاف البيان: "إننا نخاطب قوات شعبنا المسلحة، لا أوجهاً تتبدل أقنعتها من البشير إلى ابن عوف إلى برهان، ونطالب إلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب، والتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب حتى عرضهم على محاكمات عادلة يحاسبون فيها على ما اقترفوه".

وشددت القوى على تمسكها بالاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، وفي ولايات السودان المختلفة، وبالإضراب الشامل "حتى تنقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية".

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وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تأجيل اجتماعه مع القوى السياسية في البلاد إلى أجل غير مسمى.

وأكدت وكالة "رويترز" أن المجلس العسكري قرر تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً عقده اليوم مع عدد من القوى السياسية السودانية، دون ذكر أي تفاصيل أو أسباب للتأجيل.

وكان المجلس العسكري الذي يرأسه وزير الدفاع عوض بن عوف أعلن، أمس، "اقتلاع" نظام عمر البشير، والتحفظ عليه "في مكان آمن"، كما أعلن حل المجلس الوطني ومجلس الولاية، وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، في حين رفضت القوى السياسية خطوة الجيش واعتبرتها انقلاباً.

وفي وقت لاحق أبدى المجلس استعداده لتقليص المرحلة الانتقالية، وفقاً للظروف الأمنية والسياسية في البلاد.

وجدد تجمع المهنيين السودانيين، و"حزب الأمة القومي"، اليوم الجمعة، رفضهما لبيان وزير عوف "جملة وتفصيلاً"، مطالبين الجيش بتسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ.

من هو عبد الفتاح البرهان؟

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي بعد تنهي سلفه عوض بن عوف بعد ساعات من تنصيب نفسه عقب الانقلاب على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

البرهان هو من أبناء منطقة قندتو والدته من أسرة آل الشريف الحفيان وجدته لوالده من أسرة آل الشيخ عبود (أسرة الرئيس الأسبق عبود).

وعمل عبد الفتاح البرهان في أغلب مناطق العمليات في الجنوب وغرب السودان، كما تجمعه علاقات طيبة مع محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، وقد أشرفا معاً على القوات السودانية في اليمن.

وكان الرئيس المعزول عمر البشير قد أصدر قراراً رئاسياً في فبراير الماضي بترقية البرهام، ضمن تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني، حينها قام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.