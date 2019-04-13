شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. استنفار أمني عقب هجوم إرهابي على «كمين أمني» بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كثفت قوات الأمن المصري من انتشارها بمحافظة جنوب سيناء، ومحافظة السويس، عقب الهجوم على ارتكاز أمني بمنطقة عيون موسى، أمس الجمعة، والذي أسفر عن إصابة ثلاثة مجندين.

ودفعت قوات الأمن بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة.

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وشملت عملية التأمين جميع المداخل والمخارج الرئيسية، من خلال نشر قوات الصاعقة والتدخل السريع، والمدرعات، وقوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، تحسبا لاية تحركات للعناصر الإرهابية.

كانت أجهزة الأمن المصري، نجحت صباح الجمعة، في إحباط هجوم إرهابي، استهدف كمين شرطة عيون موسى بجنوب سيناء، الواقع على بعد 30 كيلومتراً من نفق الشهيد أحمد حمدي، التابع لمديرية أمن السويس، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوة شرطة الكمين والإرهابين في السادسة من صباح الجمعة.

واستمر تبادل إطلاق النيران عدة ساعات، ونجحت القوات في التصدي للهجوم والقضاء على الإرهابيين، والسيطرة على الموقف، وتأمين الاتوبيسات القادمة من النفق وشرم الشيخ وتأمينها حتى لا تتعرض لإطلاق النيران.

وعثرت أجهزة الأمن على حزامين ناسفين بحوزة الإرهابيين اللذين تم قتلهما، وكانا يستعدان لاقتحام الكمين من اتجاه البحر، لكن القوات تصدت لهما على الفور، وقتلتهما قبل التفجير.