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البرهان يؤدي القسم رئيسًا لـ«الانتقالي» السوداني

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أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليمين الدستورية، مساء أمس الجمعة، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عوض بن عوف، أمس، التنازل عن منصبه واختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفا له.

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