شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤدي القسم رئيسًا لـ«الانتقالي» السوداني والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عوض بن عوف، أمس، التنازل عن منصبه واختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفا له.
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