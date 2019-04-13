شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤدي القسم رئيسًا لـ«الانتقالي» السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليمين الدستورية، مساء أمس الجمعة، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عوض بن عوف، أمس، التنازل عن منصبه واختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفا له.