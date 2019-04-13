شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من «الصحة العالمية» بشأن «الإيبولا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، في جنيف إن هذا القرار جاء نتيجة توصية من لجنة خبراء.
وذكر رئيس لجنة الخبراء روبرت شتيفين أن المرض المعدي والخطير لم ينتشر بعد في البلدان المجاورة.
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