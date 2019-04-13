شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من «الصحة العالمية» بشأن «الإيبولا» والان نبدء بالتفاصيل

صرفت منظمة الصحة العالمية بصفة مبدئية النظر عن الإعلان عن حالة طوارئ دولية بسبب انتشار فيروس "الإيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفه "حالة طوارئ صحية ذات عواقب دولية".

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، في جنيف إن هذا القرار جاء نتيجة توصية من لجنة خبراء.

وذكر رئيس لجنة الخبراء روبرت شتيفين أن المرض المعدي والخطير لم ينتشر بعد في البلدان المجاورة.