الارشيف / اخبار العالم

قرار من «الصحة العالمية» بشأن «الإيبولا»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من «الصحة العالمية» بشأن «الإيبولا» والان نبدء بالتفاصيل

صرفت منظمة الصحة العالمية بصفة مبدئية النظر عن الإعلان عن حالة طوارئ دولية بسبب انتشار فيروس "الإيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفه "حالة طوارئ صحية ذات عواقب دولية".

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، في جنيف إن هذا القرار جاء نتيجة توصية من لجنة خبراء.

وذكر رئيس لجنة الخبراء روبرت شتيفين أن المرض المعدي والخطير لم ينتشر بعد في البلدان المجاورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار من «الصحة العالمية» بشأن «الإيبولا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا