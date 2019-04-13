"قوى إعلان الحرية والتغيير" تطالب الجيش بضمان نقل السلطة إلى حكومة مدنية

دعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" الجيش السوداني إلى ضمان عملية النقل الفوري للسلطة لحكومة مدنية انتقالية.



وطالبت القوى، في بيان فجر السبت، بأهمية التحفظ على كافة رموز السلطة السابقة من المتورطين في جرائم ضد الشعب، حتى عرضهم على محاكمات عادلة.



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وفي وقت لاحق أمس الجمعة، دعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" الشعب السوداني للتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة حماية لأهداف الثورة ومكتسباتها.

ومع تسارع الأحداث واستمرار الحراك الشعبي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عوض بن عوف، مساء الجمعة، التنازل عن منصبه واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلفا له.

وعقب الإعلان عمّت الفرحة الشارع السوداني، وبدت الأوساط السياسية متفائلة إزاء هذا الاختيار، حيث يعد الفريق أول عبدالفتاح البرهان من الوجوه العسكرية صاحبة الخبرة الطويلة المقبولة في الشارع السوداني، خاصة أنه لا يحمل ولاءات سياسية لأي طرف سياسي باستثناء ولائه للشعب السوداني.