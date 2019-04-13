"الصحفيين" تقيم معرضا للمنتجات البيئية لمدينة سيوة بمقر النقابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين اليوم السبت، معرض للمنتجات البيئية لمدينة سيوة. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى السبت القادم الموافق 27 إبريل الجارى بمقر النقابة . Advertisements وأكدت لجنة النشاط أنه من المقرر أن يضم المعرض كافة المنتجات التى تشتهر بها مدينة سيوة مثل التمور والزيتون ومستلزمات شهر رمضان والمنتجات البيئية الأخرى بأسعار خاصة للصحفيين وأسرهم . وكانت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، قد عرضت أمس الخميس، مسرحية عبور وانتصار من تأليف وإخراج محمد الخولى، على مسرحها ،يأتى ذلك فى إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء هذا الشهر، ومساهمة من نقابة الصحفيين فى تقديم الأعمال الوطنية ودورها التنويرى.

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