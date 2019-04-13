شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يكشف: الدوحة أعطت 400 حوثى الجنسية القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جابر الكحلة المرى، الباحث الحقوقى القطرى المعارض، أن الحكومة القطرية زادت من ملف التجنيس، خاصة للمليشيات التى تدعمها فى الخارج، على رأسهم الحوثيون.

وقال الباحث الحقوقى القطرى المعارض، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الحكومة القطرية أقدمت مطلع شهر أبريل الحالى على تجنيس 400 يمنى من مليشيات الحوثيين.

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وأضاف جابر الكحلة المرى أن سبب إقدام الحكومة القطرية على التجنيس هو تعويض السكان الأصليين المهجرون قسريا، بجانب التغيير ديمجرافى وتغير التركيبة السكانية القطرية لأسباب سياسية، وهنالك صفقة سياسية مع الحوثيين وتأمين استمرار مخطط الحوثيين ودعمه سياسياً وماليا وإعلاميا.

وأشار الباحث الحقوقى القطرى المعارض إلى أن جميع سياسات حكومة قطر تصدر من تل أبيب وليس لتميم أو والده أى سيادة فى إدارة شئون الدولة، خصوصا مصالح قطر العليا، فبقاء أسرة حمد بن خليفة آل ثانى فى الحكم مرتبط بالدعم اللوبى اليهودى فى أمريكا، وتحت توصيات إسرائيل الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة باستثناء الصهاينة ودولتهم.

وتابع جابر المرى: لن ترى حكومة قطر يوماً من الأيام تقف مع مصالح قطر أو الخليج أو الأمة العربية، لأن الحكومة كاملة عميلة للموساد الإسرائيلى، وتحت إشراف الصهيونى عزمى بشارة من قلب الدوحة، وهو المنتدب الإسرائيلى فى الخليج.