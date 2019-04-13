شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء البرلمان يطالبون الجماهير من جنوب بور سعيد بالمشاركة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد عدد من قيادات وأعضاء مجلس النواب مؤتمرا جماهيريا حاشدا بجنوب محافظة بورسعيد برعاية وكيل البرلمان سليمان وهدان وحضور بهاء ابوشقه رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعلاءعابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مسقبل وطن ومرتضى منصور وسعيد حساسين ونافع هيكل وعيد هيكل وبكر أبوغريب وصلاح ابوهميله وصبحي الدالى وعصام ادريس.

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و دعا النواب أهالى بورسعيد الذين حضروا بالآلاف للنزول للتعديلات الدستورية، فيما أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن فى تصريحات له على هامش المؤتمر أن قيادات وأعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا أمام هذا المؤتمر الجماهيرى الكبير أكدوا أهمية المشاركة الجماهيرية الكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر فى جميع أنحاء البلاد.

وأكد النائب علاء عابد ثقته الكاملة والتامة والمطلقة فى حرص الشعب المصرى العظيم على المشاركة الإيجابية الكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مشيرا إلى أن الأكاذيب والإشاعات التى ترددها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن التعديلات الدستورية مكانها سلة المهملات وان الشعب المصرى العظيم سوف يؤكد للعالم كله إن فى مقدمة من لديهم القدرة والكفاءة على صنع مستقبل باهر للدولة المصرية ومواجهة وإفشال جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.