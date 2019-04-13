حبس وغرامة.. ننشر مشروع قانون حظر استخدام الأسلحة بالأفراح والمناسبات

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي"، على مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة بالأفراح والمناسبات.

وبحسب نص مشروع القانون، فإنه جاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر في ثلاث مواد على النحو التالي:

المادة الأولى:

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تضمنت الماده الأولى من المشروع إضافه فقرة ثانيه للماده 6 وجاءت، الفقره الثانيه لتنظم أحراز أو حيازه السلاح بأن جاءت لتوسع نطاق المنع بأن تحظر حمل الأسلحة المرخص منها في الاحتفالات الرسميه و الحفلات العامة.

المادة الثانية:

تضمنت تلك المادة من...