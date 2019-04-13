كتبت- ميرا إبراهيم:
حصل "مصراوي"، على مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة بالأفراح والمناسبات.
وبحسب نص مشروع القانون، فإنه جاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر في ثلاث مواد على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضمنت الماده الأولى من المشروع إضافه فقرة ثانيه للماده 6 وجاءت، الفقره الثانيه لتنظم أحراز أو حيازه السلاح بأن جاءت لتوسع نطاق المنع بأن تحظر حمل الأسلحة المرخص منها في الاحتفالات الرسميه و الحفلات العامة.
المادة الثانية:
تضمنت تلك المادة من...
كانت هذه تفاصيل خبر حبس وغرامة.. ننشر مشروع قانون حظر استخدام الأسلحة بالأفراح والمناسبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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