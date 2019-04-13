آلان عون: لم نصل بعد كما يتم تشييعه للمس برواتب الموظفين

اكد عضو تكتل لبنان اولا الان عون ان الوقت الحالي يتطلب أن نكون جميعا على قدر المسؤولية لإنقاذ البلد، مشيرا في حديث تلفزيوني الى أننا "نحرص للحفاظ على حقوق الناس وعلينا التدرج بالاقتراحات المعروضة، فليس بالضرورة ان تطال الاقتراحات المواطن ولم نصل بعد كما يتم تشييعه للمس برواتب الموظفين".

واضاف عون: "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ سيدعو الاسبوع المقبل لاجتماع مشترك لكل ​الكتل النيابية​ للتوافق حول الاقتراحات وستكون مرقمة مع ذكر حجم كل اقتراح واذا كان التخفيض كافيا ام لا وعندها سيبحث باقتراحات أقصى وأقصى".