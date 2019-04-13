اكد عضو تكتل لبنان اولا الان عون ان الوقت الحالي يتطلب أن نكون جميعا على قدر المسؤولية لإنقاذ البلد، مشيرا في حديث تلفزيوني الى أننا "نحرص للحفاظ على حقوق الناس وعلينا التدرج بالاقتراحات المعروضة، فليس بالضرورة ان تطال الاقتراحات المواطن ولم نصل بعد كما يتم تشييعه للمس برواتب الموظفين".
واضاف عون: "رئيس الحكومة سعد الحريري سيدعو الاسبوع المقبل لاجتماع مشترك لكل الكتل النيابية للتوافق حول الاقتراحات وستكون مرقمة مع ذكر حجم كل اقتراح واذا كان التخفيض كافيا ام لا وعندها سيبحث باقتراحات أقصى وأقصى".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: لم نصل بعد كما يتم تشييعه للمس برواتب الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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