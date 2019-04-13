تجمع المهنيين السودانيين يعتبر تنحي ابن عوف انتصاراً لإرادة الجماهير

إعتبر تجمّع المهنيين السودانيين، أنّ إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عوض ابن عوف تنازله عن منصبه واختياره الفريق أول عبد الفتاح برهان عبد الرحمن خلفاً له هو "انتصار لإرادة الجماهير".
ودعا التجمع المواطنين "للخروج للشوارع والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلّحة ومقار حامياتها ووحداتها المختلفة، والبقاء في سوح الاعتصام طوال الليل".
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