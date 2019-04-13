قوات الأمن المصرية تصدت لعملية إرهابية كبيرة جنوبي سيناء

تمكنت قوات الأمن المصرية من القضاء على إرهابيين اثنين ، بعد تصديها لعملية إرهابية في عيون موسى جنوبي سيناء.
وأفادت معلومات صحفية بأنه "حاولت العناصر الإرهابية استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، ولكن قوات الأمن تمكنت من التصدي للهجوم وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معها، ما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معدا لاستهداف نقطة التفتيش".
واستطاعت قوات الحماية المدنية وخبراء المتفجرات من التعامل معه الحزام الناسف وإبطال مفعوله، كما تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة في المنطقة المحيطة وحصار المنطقة وتمشيطها لضبط باقي العناصر الهاربة .
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