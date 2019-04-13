اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب: تصفية عناصر من داعش خلال عملية تومين

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية ل​مكافحة الإرهاب​، أن "قوات ​الأمن​ أثناء عملية مكافحة الإرهاب في تومين، قاموا بتصفية عضوين من تنظيم "داعش"، كانا يعدان لتنفيذ عمل إرهابي. وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه "بناءً على اقتراح إلقاء أسلحتهم واستسلامهم للسلطات، فتح الإرهابيون النار على عناصر الأمن، وأسفر تبادل ​إطلاق النار​، تم ​القضاء​ عليهم".

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