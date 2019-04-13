القبض على 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية في بني سويف، اليوم الجمعة، القبض على 5 عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمركز الفشن جنوب المحافظة.

وتعددت البلاغات أمام اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، بقيام 5 أشخاص باستيقاف المواطنين على الطرق الفرعية غرب مركز الفشن، والاستيلاء على أموالهم، فأمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية لضبط الجناة.

وبتكثيف البحث والتحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع "هيثم م." وشقيقه "عمرو و." و"مصطفى ر." و"سلطان ز." و"إسلام ح.".

وبتقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.